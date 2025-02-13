7 new train fare prices from Glasgow Queen Street station on the busiest routes including Edinburgh & Stirling

Declan McConville
By Declan McConville

Digital Reporter

Published 13th Feb 2025, 14:29 BST

These are the new ticket prices projected from Glasgow Queen Street station as fares are set to rise in April

ScotRail fares will once again be increasing later this year as prices are expected to rise from April meaning you’ll be paying extra for your regular journeys.

Projected fares are based on an increase of 3.8 per cent from the current amount, as advertised on NationalRail.co.uk.

Here are the projected fares from 1 April from Glasgow Queen Street station on some of its busiest routes.

Peak-time return: £32.59. Off-peak: £16.82.

1. Glasgow Queen Street - Edinburgh Waverley (via Falkirk High)

Peak-time return: £32.59. Off-peak: £16.82. Photo: Lisa Ferguson

Peak-time return: £18.12. Off-peak return: £10.80.

2. Glasgow Queen Street - Stirling

Peak-time return: £18.12. Off-peak return: £10.80. | Network Rail

Peak-time return: £20.24. Off-peak: £14.

3. Glasgow Queen Street - Falkirk High

Peak-time return: £20.24. Off-peak: £14. Photo: Michael Gillen

Peak-time return: £35.19 Off-peak: £20.76.

4. Glasgow Queen Street - Perth

Peak-time return: £35.19 Off-peak: £20.76. | Wiki Comms

Previous
1 / 2
Next Page
Related topics:Glasgow
Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice