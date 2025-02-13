ScotRail fares will once again be increasing later this year as prices are expected to rise from April meaning you’ll be paying extra for your regular journeys.
Projected fares are based on an increase of 3.8 per cent from the current amount, as advertised on NationalRail.co.uk.
Here are the projected fares from 1 April from Glasgow Queen Street station on some of its busiest routes.
1. Glasgow Queen Street - Edinburgh Waverley (via Falkirk High)
Peak-time return: £32.59. Off-peak: £16.82. Photo: Lisa Ferguson
2. Glasgow Queen Street - Stirling
Peak-time return: £18.12. Off-peak return: £10.80. | Network Rail
3. Glasgow Queen Street - Falkirk High
Peak-time return: £20.24. Off-peak: £14. Photo: Michael Gillen
4. Glasgow Queen Street - Perth
Peak-time return: £35.19 Off-peak: £20.76. | Wiki Comms