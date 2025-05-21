Major Glasgow road closures incoming amidst huge filming production works
Glasgow city centre is set for a wave of road closures and traffic restrictions throughout June to accommodate the filming of a major production.
The extensive schedule of disruptions — including full road closures, waiting and loading bans, and suspended bus lanes — will impact 69 key streets over several weeks.
The closures are being implemented by Glasgow City Council to ensure the safety of pedestrians and road users during filming.
While the roads are closed to vehicles, pedestrian access will also be restricted along the roads.
There will be a prohibition of vehicle movements on the following days and times:
From 8am on June 15 until 11.59pm on June 16:
- Cadogan Street between West Campbell Street and Douglas Street
- Blythswood Street between Waterloo Street and Holm Street
- Douglas Street between Cadogan Street and Waterloo Street
From 9am June 16 to 8am June 19:
- Blythswood Street between St Vincent Street and Waterloo Street
- Bothwell Street between Pitt Street and Hope Street
- Douglas Street between St Vincent Street and Waterloo Street
- St Vincent Lane between Pitt Street and Hope Street
- Wellington Street between St Vincent Street and Waterloo Street
- West Campbell Street between St Vincent Street and Waterloo Street
From 3am to 11.59pm on June 17:
- Newton Street between Argyle Street and Broomielaw
- North Street between Anderston Quay and Argyle Street
From 1pm to 11.59pm on June 17:
- Blythswood Street between St Vincent Street and Argyle Street
- Bothwell Lane for its full length
- Bothwell Street between Pitt Street and Wellington Street
- Cadogan Street between Douglas Street and Wellington Street
- Douglas Street between St Vincent Street and Cadogan Street
- Holm Street between Blythswood Street and Wellington Street
- Pitt Street between Waterloo Street and Bothwell Street
- St Peter's Lane for its full length
- St Vincent Lane between Pitt Street and Wellington Street
- Washington Lane for its full length
- Washington Street between Broomielaw and Balaclava Street
- Waterloo Street between Douglas Street and Wellington Street
- West Campbell Street between St Vincent Street and Argyle Street
From 3am to 11.59pm on June 17 (Prohibition of vehicle movements by use of traffic management stop-and-go):
- Anderston Quay on the approach to North Street, Broomielaw on the approach to Newton Street
From 8am June 18 to 6pm June 21:
- Pitt Street between St Vincent Street and Bothwell Street
- St Vincent Lane between Pitt Street and Douglas Street
From 8am June 18 until 11.59pm on June 23:
- Cadogan Street between West Campbell Street and Douglas Street
- Blythswood Street between Waterloo Street and Holm Street
- Douglas Street between Cadogan Street and Waterloo Street (access to car park only)
From 8am on June 19 until 11.59pm on June 20:
- Blythswood Street between St Vincent Street and Waterloo Street
- Bothwell Lane between Blythswood Street and West Campbell Street
- Bothwell Street between Douglas Street and West Campbell Street
- St Peters Lane between Douglas Street and Blythswood Street
- St Vincent Street between Douglas Street and West Campbell Street
From 3am on June 20 to 8am on June 21:
- Blythswood between St Vincent street and Bothwell Street
- Bothwell Street between Pitt Street and West Campbell Street
- Douglas Street between St Vincent Street and Waterloo Street
- St Vincent Lane between Pitt Street and Hope Street
- West Campbell Street between St Vincent Street and Bothwell Street
From 3pm on June 20 to 8am on June 21:
- Cadogan Street between West Campbell Street and Douglas Street
- Blythswood Street between Bothwell Street and Holm Street
- Douglas Street between Cadogan Street and St Vincent Street
- Bothwell Street between Pitt Street and Blythswood Street
From 12.01am on June 21 to 7am on June 23:
- Blythswood Street between St Vincent Street and Waterloo Street
- Bothwell Lane between Blythswood Street and Wellington Street
- Bothwell Street between Pitt Street and Hope Street
- Cadogan Street between Douglas Street and Wellington Street
- Douglas Street between St Vincent Street and Waterloo Street
- Holm Street for its full length
- St Peters Lane for its full length
- St Vincent Lane between Pitt Street and Hope Street
- St Vincent Street between West Campbell Street and Pitt Street
- Waterloo Street between Douglas Street and Wellington Street
- Wellington Lane for its full length
- Wellington Street between St Vincent Street and Waterloo Street
- West Campbell Street between St Vincent Street and Waterloo Street
From 8am to 11.59pm on June 22:
- Blythswood Street between St Vincent Street and Waterloo Street
- Bothwell Lane between Blythswood Street and West Campbell Street
- Bothwell Street between Douglas Street and West Campbell Street
- St Peter's Lane between Douglas Street and Blythswood Street
- St Vincent Street between Douglas Street and West Campbell Street